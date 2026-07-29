Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mohoba News: पड़ोसी को अवैध असलहे के साथ युवक ने धमकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
Follow us on Google News
share

Mohoba News: सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल थाना पुलिस ने शुरु की मामले की जांच

Mohoba News: पड़ोसी को अवैध असलहे के साथ युवक ने धमकाया

Mohoba News: पनवाड़ी, संवाददाता। अवैध असलहे के साथ एक परिवार को धमकाते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक पुलिस को भी चुनौती देखे हुए दिख रहा है। युवक का अवैध असलहा लहराते हुए पड़ोसियों को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। वायरल वीडियो की आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ पुष्टि नहीं कर रहा है। वायरल वीडियो में युवक पुलिस को चुनौती देखे हुए कह रहा है कि बुलाओ कहां की पुलिस आ रही है। देखता हूं क्या करती पुलिस अम्मा तुम जाओं मेरी बहुत लंबा सिस्टम है। बताया जा रहा है कि वीडियो पनवाड़ी के नगारा गांव का है।

जहां एक ही जाति के दो पक्षों के बीच वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दबंग वीडियो बनाने वाले को जान से मारने की धमकी दे रहा है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कराई गई। वीडियो नगारा घाट गांव का बताया जा रहा है। मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई की जा रही है।सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरलथाना पुलिस ने शुरु की मामले की जांच

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।