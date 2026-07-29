Mohoba News: पड़ोसी को अवैध असलहे के साथ युवक ने धमकाया

Mohoba News: पड़ोसी को अवैध असलहे के साथ युवक ने धमकाया
Mohoba News: सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल थाना पुलिस ने शुरु की मामले की जांच
Mohoba News: पनवाड़ी, संवाददाता। अवैध असलहे के साथ एक परिवार को धमकाते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक पुलिस को भी चुनौती देखे हुए दिख रहा है। युवक का अवैध असलहा लहराते हुए पड़ोसियों को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। वायरल वीडियो की आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ पुष्टि नहीं कर रहा है। वायरल वीडियो में युवक पुलिस को चुनौती देखे हुए कह रहा है कि बुलाओ कहां की पुलिस आ रही है। देखता हूं क्या करती पुलिस अम्मा तुम जाओं मेरी बहुत लंबा सिस्टम है। बताया जा रहा है कि वीडियो पनवाड़ी के नगारा गांव का है।
जहां एक ही जाति के दो पक्षों के बीच वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दबंग वीडियो बनाने वाले को जान से मारने की धमकी दे रहा है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कराई गई। वीडियो नगारा घाट गांव का बताया जा रहा है। मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई की जा रही है।सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरलथाना पुलिस ने शुरु की मामले की जांच
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