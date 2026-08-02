Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mohoba News: क्लास रूम में टीवी पर फिल्मी गीत चला थिरके छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
Follow us on Google News
share

Mohoba News: पनवाड़ी (महोबा) में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें छात्र क्लास रूम में फिल्मी गीत सुनकर थिरक रहे हैं। इसी दौरान, एक छात्र शिक्षक की कुर्सी पर बैठा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। मामले की जांच की जाएगी।

Mohoba News: क्लास रूम में टीवी पर फिल्मी गीत चला थिरके छात्र

Mohoba News: पनवाड़ी(महोबा), संवाददाता। क्लास रूम में टीवी पर फिल्मी गीत चलाकर छात्रों के थिरकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 37 सेकेंड के इस वीडियो में स्मार्ट टीवी पर फिल्मी गीत चलते दिख रहे हैं। वहीं एक छात्र सिर में गमछा बांधकर शिक्षक की कुर्सी पर बैठा है, जबकि अन्य छात्र मौज मस्ती कर रहे हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापकों के वेतन रोक दिए हैं। वायरल वीडियो कनकुआं गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Mohoba News: क्लास रूम में फिल्मी गीतों पर जमकर थिरके छात्र

वायरल वीडियो में हरियाणवी गीत ‘विलन रहन दे गोली चला’ पर छात्र जमकर थिरककर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रील बनाने के लिए छात्र विद्यालय की मर्यादा को भी तार-तार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रेमचंद्र यादव का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ का तत्काल प्रभाव से वेतन रोक दिया गया है। जांच के लिए समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:शिक्षा का मंदिर या थिएटर? सरकारी स्कूल में छात्रों को दिखाई एडल्ट फिल्म 'धुरंधर', सामने बैठ मजे लेते रहे टीचर!
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Video

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।