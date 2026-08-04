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Mohoba News: न्यायालय के आदेश पर पिता पुत्रों सहित सात के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: दबंगों ने मारपीट कर जानमाल की दी धमकी पुलिस ने केस दर्ज कर शुरु की छानबीन

Mohoba News: न्यायालय के आदेश पर पिता पुत्रों सहित सात के खिलाफ केस

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद में दबंगों के द्वारा की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पिता पुत्रों सहित सात के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। श्रीनगर थाना क्षेत्र के पिपरामाफ गांव निवासी बृजेंद्र अहिरवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 7 जून को वह अपने चाचा के हिस्से से मिले मकान का निर्माण करा रहा था तभी तुलसीदास गाली गलौज करने लगा विरोध करने पर तुलसीदास ने अपने परिजनों को बुला लिया और घर में घुसकर मारपीट करते हुए जानमान की धमकी दी।

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घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने से परेशान पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने अरोपित तुलसीदास, धर्मेंद्र पुत्रगण नंदी, चिंजी, ओमवती, राजीव, कैलाश के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है।

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