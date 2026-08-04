Mohoba News: न्यायालय के आदेश पर पिता पुत्रों सहित सात के खिलाफ केस
Mohoba News: दबंगों ने मारपीट कर जानमाल की दी धमकी पुलिस ने केस दर्ज कर शुरु की छानबीन
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद में दबंगों के द्वारा की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पिता पुत्रों सहित सात के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। श्रीनगर थाना क्षेत्र के पिपरामाफ गांव निवासी बृजेंद्र अहिरवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 7 जून को वह अपने चाचा के हिस्से से मिले मकान का निर्माण करा रहा था तभी तुलसीदास गाली गलौज करने लगा विरोध करने पर तुलसीदास ने अपने परिजनों को बुला लिया और घर में घुसकर मारपीट करते हुए जानमान की धमकी दी।
घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने से परेशान पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने अरोपित तुलसीदास, धर्मेंद्र पुत्रगण नंदी, चिंजी, ओमवती, राजीव, कैलाश के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।