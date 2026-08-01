Mohoba News: ट्रक चालक की बिगड़ी हालत उपचार दौरान मौत

Mohoba News: ट्रक चालक की बिगड़ी हालत उपचार दौरान मौत
Mohoba News: परिजनों ने जांच और मुआवजा की मांग को लेकर लगाया जाम पुलिस ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया
Mohoba News: कबरई, संवादाता। ट्रक चालक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जांच कराने की मांग उठाई है। आग बबूला परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुभाष नगर निवासी रामलखन ट्रक चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। भाई खलभल कुशवाहा ने कहा कि उसका भाई शुक्रवार को सुबह क्रशर में ट्रक लेकर निकला था। शाम को दूसरे ट्रक चालक कमलेश ने हालत बिगड़ने की जानकारी दी। सूचना पर अस्पताल जाकर देखा तो भाई की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है।
परिजनों ने पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच करा उचित मुआवजा की मांग करते हुए सड़क पर थाने के सामने जाम लगा दिया। जाम लगने से राजमार्ग में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लगभग आधा घंटा तक राजमार्ग जाम रहा। पुलिस ने परिजनों से बात कर जांच कराने का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोला। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारणों की जानकारी हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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