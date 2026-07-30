Mohoba News: टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौत
Mohoba News: महोबकंठ में एक युवक की पानी के टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई। 30 वर्षीय पुष्पेंद्र घर के बाहर बैठा था, तभी टैंकर पलट गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और जांच शुरू की है।
Mohoba News: महोबकंठ, संवाददाता। पानी के टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। थाना क्षेत्र के गांव पचारा निवासी 30 वर्षीय पुष्पेंद्र पुत्र मंगल गुरुवार को ष्घर के बाहर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसी समय पानी का टैंकर निकला। रास्ता उबड़ खाबड़ होने के कारण टैंकर असंतुलित होकर पलट गया और युवक उसकी चपेट में आ गया। हादसा के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है।
थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है जांच की जा रही है जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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