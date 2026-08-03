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Mohoba News: मॉडिफाइड साइलेंसर और काली फिल्म के खिलाफ चला अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: वाहन चालकों को दिए नियमों के पालन के निर्देश नियमों के पालन से हादसों में आएगी कमी

Mohoba News: मॉडिफाइड साइलेंसर और काली फिल्म के खिलाफ चला अभियान

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए पुलिस के द्वारा चलाएं गए अभियान में वाहनों की जांच की गई। मॉडिफाइड साइलेंसर और काली फिल्म को लेकर वाहनों का चालान किया गया। वाहन चालकों से नियमों के पालन की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने अभियान चलाया। यातायात प्रभारी सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिायान में वाहनों की जांच की गई। जिसमें दो चार पहिया वाहनों में काली फिल्म मिली जबकि चार बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर मिलने पर कार्रवाई की गई। बताया कि अभियान में वाहन चालकों को जागरूक करते हुए नियमों के पालन पर जोर दिया गया।

बताया कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नियमों के पालन से हादसों को कम किया जा सकता है। अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा।

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