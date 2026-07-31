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Mohoba News: तीन साल से अधर में लटका रिवई छानी मार्ग का निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: बरसात के दिनों में लोगों को हो रही परेशानी सड़क अधूरी होने से लोगों को लंबी दूरी करनी पड़ रही तय

Mohoba News: तीन साल से अधर में लटका रिवई छानी मार्ग का निर्माण

Mohoba News: चरखारी, संवाददाता। तीन साल बीतने के बाद के भी रिवई छानी मार्ग अधूरा होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में इस मार्ग से निकलना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लोगों ने सड़क निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। रिवई छानी मार्ग का निर्माण 2023 में 214.76 लाख रुपये की लागत से हुआ था। पांच किमी लंबी सड़क में तीन किमी सड़क का निर्माण हो गया मगर दो किमी सड़क का निर्माण न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इस मार्ग से संतोषपुरा, छानी, रिवई, दबका, जरौली, सबुआ आदि गांव के लोग निकलते है।

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कीचड़ से सराबोर रास्ता लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। लंबे समय से लोग सड़क निर्माण की मांग उठा रहे है। रिवई गांव निवासी सत्येंद्रसिंह, बलराम सिंह, रामदास अहिरवार, शिवपाल यादव आदि का कहना है कि सड़क निर्माण में हो रही देरी से 15 किमी की दूरी तय करनी पड़ रही है। पूर्व में शिकायतों के बाद भी सड़क निर्माण को लेकर विभाग सुध नहीं ले रहा है। लोगों ने सड़क निर्माण में हो रही देरी पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता विनोद कुमार का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

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