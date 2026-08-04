Mohoba News: असंतुलित होकर बाइक से भिड़कर कार पलटी

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। चरखारी बाईपास सड़क का निर्माण कछुआ गति से होने के कारण आए दिन हादसा हो रहे है। सड़क किनारे पटरी खुदाई होने के कारण कार असंतुलित हो गई और कार ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद कार पलट गई। लोगों ने सड़क निर्माण के लिए खुदी पटरी से हादसों का खतरा बताते हुए समस्या के निस्तारण की मांग उठाई है। बता दें कि चरखारी बाईपास में सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जा रहा है। शुरुआत से ही यह काम विवादों में रहा है। बार-बार भूमि पूजन के बाद काम शुरु हुआ तो काम कछुआ गति से हो रहा है।

पूर्व में बिजली के पोल शिफ्टिंग और पानी की पाइप लाइन शिफ्ट कराने को लेकर एक माह तक काम बाधित रहा। ठेकेदार के द्वारा सड़क किनारे पटरी की खुदाई करा दी है जिससेआए दिन हादसा हो रहे है। सोमवार को देर शाम कार असंतुलित हो गई जिससे कार ने बाइक को टक्कर मार दी।और कार पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायती पत्र देने के बाद भी सड़क निर्माण के कार्य में तेजली नहीं हो रही है। सड़क किनारे पटरी खुदी होने के कारण आए दिन वाहन असंतुलित हो जाते है। पूर्व में लोगों की शिकायत पर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य में तेजी के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी निर्माण कार्य तेजी से नहीं हो रहा है। लोगों ने निर्माण कार्य में तेजी की मांग उठाई है। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता विकास जौहरी का कहना है कि लगातार निर्माण कार्य पर नजर बनाकर रखी जा रही है। बरसात के कारण कुछ काम प्रभावित हुआ है।