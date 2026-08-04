Mohoba News: मंदिर के पुजारी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला
Mohoba News: परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, जांच की मांग पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु की
Mohoba News: खरेला, संवाददाता। मंदिर के पुजारी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच कराने की मांग उठाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए गए है। कस्बा के जालिब वार्ड में नगर पंचायत कार्यालय के पास स्थित हुल्कर माता का मंदिर भक्तों में आस्था का केंद्र है। मंदिर के पुजारी 65 वर्षींय ओमप्रकाश शर्मा मंदिर में स्थित एक कमरा में रहकर लंबे समय से पूजा अर्चना का करते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को शाम पुजारी ने मंदिर में पूजा अर्चना की मंगलवार को सुबह नाती कृष्णा शर्मा ने मंदिर जाकर देखा तो पुजारी का शव फांसी के फंदे से लटक रहा था।
कुटिया का गेट खुला पड़ा था। चीख पुकार पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और आनन फानन में लोग उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुजारी के पुत्र हले वार्ड निवासी आकाश ने पुलिस को तहरीर देकर जांच कराने की मांग उठाई है। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और साक्ष्य एकत्र किए। परिजनों का कहना है कि शरीर में चोट के निशान है। हाथ से खून बह रहा था। पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच कराने की मांग उठाई है। थाना प्रभारी नन्हेंलाल यादव का कहना है कि फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी मिली है। शराब का सेवन करने की भी जानकारी मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी हो सकेगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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