Mohoba News: किशोरी घर से गायब, पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
Mohoba News: महबा में किशोरी घर से गायब हो गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की है। एक किसान ने भी सोलर पंप चोरी की तहरीर दी है। ट्रक की टक्कर से एक युवक घायल हुआ है और एक महिला के साथ मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है।
Mohoba News: महोबा। किशोरी घर से गायब हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। कबरई पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित ने बताया कि उसकी पुत्री घर से गायब हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है।
चोरी की शिकायत
महोबा। खेत से चोरी के मामले में पुलिस ने किसान की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। चरखारी कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बम्हौरीकलां गांव निवासी किसान राजेंद्र कुमार ने बताया कि उसके निजी बोर से चोर सोलर पंप सहित अन्य उपकरण चोरी कर ले गए है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है।
दुर्घटना का मामला
ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल
महोबा। ट्रक की टक्कर से युवक घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। पचपहरा गांव निवासी पीड़ित मुन्ना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 8 अप्रैल को वह अपने पुत्र शिवम के साथ बाइक से जा रहा था। रास्ता में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार बेटा घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जहां उसका हाथ का ऑपरेशन किया गया।
महिला के साथ मारपीट
महबा। महिला के साथ दबंग के द्वारा मारपीट करने के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पनवाड़ी पुलिस को दी तहरीर में सिमरिया गांव निवासी चंदी पत्नी श्याम बिहारी ने बताया कि 27 जुलाई को जमीनी विवाद को लेकर ठाकुरदास के द्वारा गाली गलौच की गई। विरोध करने पर मारपीट की गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है।
सामान्य प्रश्न
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