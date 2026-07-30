Mohoba News: सड़क निर्माण में देरी से छात्रों ने किया प्रदर्शन

Mohoba News: सड़क निर्माण में देरी से छात्रों ने किया प्रदर्शन
Mohoba News: विद्यालय जाने में छात्र हो रहे परेशान लंबे समय से सड़क निर्माण की उठाई जा रही मांग
Mohoba News: खन्ना, संवाददाता। खस्ताहाल सड़क होने के कारण छात्रों को विद्यालय जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग उठा रहे है। सड़क निर्माण में हो रही देरी से आग बबूला छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण की मांग उठाई है।
सड़क निर्माण की मांग
कानपुर सागर राजमार्ग से चिचारा बस स्टैंड तक 5 किमी सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो गई है। कहरा गांव से आने वाले छात्रों को खराब सड़क होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से चिचारा, खिरुही, कुलकुआं, तिंदुही गांव से छात्र पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज चिचारा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते है।
छात्रों की शिकायतें
सड़क खराब होने के कारण परेशान छात्रों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। छात्र राहुल, अजय कुशवाहा, धर्मेद्र, रामलली, रक्षा, रौनक आदि का कहना है कि सड़क खराब होने के कारण विद्यालय जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन सड़क खराब होने के कारण ड्रेस कीचड़ में खराब हो जाती है। कई बार फिसलन होने के कारण सड़क पर गिरकर छात्र चोटिल हो जाते है। बुजुर्गों और महिलाओं को उपचार कराने के लिए ले जाने में भी परेशानी हो रही है। छात्रों ने सड़क निर्माण में देरी पर नाराजगी जाहिर की है।
लोक निर्माण विभाग की प्रतिक्रिया
लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता इंजीनियर विकास जौहरी का कहना है कि कुछ सड़कों का निर्माण कराया जाना है। बरसात के बाद सड़कों के निर्माण का काम शुरु होगा। जबकि कुछ सड़कों के निर्माण के लिए शासन से बजट की मांग की गई है।
विद्यालय जाने में छात्र हो रहे परेशान
लंबे समय से सड़क निर्माण की उठाई जा रही मांग
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