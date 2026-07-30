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Mohoba News: छात्रों ने शिक्षकों पर लगाए अभद्रता करने के आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच के दिए निर्देश

Mohoba News: छात्रों ने शिक्षकों पर लगाए अभद्रता करने के आरोप

Mohoba News: अजनर, संवाददाता। छात्रों ने शिक्षण कार्य में लापरवाही के आरोप लगाते हुए शिक्षकों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों की लापरवाही से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। प्रधानाचार्य पिछले पांच दिन से विद्यालय में नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के छात्रों ने गुरुवार को हंगामा काटते हुए शिक्षकों पर मनमानी के आरोप लगाए है। आरोप है कि विद्यालय में नियमित कक्षाओं की सफाई नहीं कराई जाती। जिससे पढ़ाई के दौरान परेशानी होती है। पिछले पांच दिन से प्रधानाचार्य विद्यालय में नहीं है जिससे शिक्षक मनमानी कर रहे है।

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कक्षाओं का नियमित संचालन नहीं हो रहा है। विद्यालय में लगभग 800 छात्र है मगर शिक्षण कार्य में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। विद्यालय में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। छात्रों का आरोप है कि शिक्षक अभद्रता करते है। पूरे मामले की जानकारी करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक प्रेम चंद्र यादव का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी की जाएगी पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी।

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