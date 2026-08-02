Mohoba News: क्लास रूम में फिल्मी गीतों पर जमकर थिरके छात्र
Mohoba News: छात्रों ने क्लास रूम को पिकनिक स्पॉट बना दिया। वे स्मार्ट टीवी में फिल्मी गीत पर थिरकते नजर आए। वायरल वीडियो के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी अध्यापकों का वेतन रोक दिया है। विद्यालय की मर्यादा को तार-तार करने के आरोप लगे हैं, और मामले की जांच की जा रही है।
Mohoba News: पनवाड़ी। छात्रों ने क्लास रूम को पिकनिक स्पॉट बना दिया। स्मार्ट टीवी में फिल्मी गीत पर छात्र जमकर थिरके। एक छात्र सिर में गमछा बांधकर शिक्षक की कुर्सी पर बैठा नजर आया। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विद्यालय की मर्यादा तार-तार हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापकों के वेतन रोक दिए है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो कलकुआं गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआं का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में हरियाणवी गीत ‘विलन रहन दे गोली चला’ पर छात्र जमकर थिरककर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे है।
क्लास रूम में पढ़ाई के स्थान पर छात्र डांस करते नजर आ रहे है। हलांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। वायरल वीडियो से विद्यालय की गरिमा को तार-तार किया गया है। लोगों का कहना है कि रील बनाने के लिए छात्र विद्यालय की मर्यादा को भी तार-तार करने से बाज नहीं आ रहे है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रेमचंद्र यादव का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ का तत्काल प्रभाव से वेतन रोक दिया गया है। जांच के लिए समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।
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