Mohoba News: श्रावण मास शुरु, देवालयों में आराधना करने पहुंचे भक्त
Mohoba News: घरों में धार्मिक अनुष्ठान कराने की तैयारी बम-बम भोले की गूंज से माहौल भक्तिमय
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। श्रावण मास की शुरूआत हो गई। पहले दिन देवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी रही। भक्तों ने मंदिर में भगवान भोले की विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। गुरुवार से श्रावण मास शुरु हो गया। इस पावन माह में भगवान भोले की भक्ति को विशेष फलदायक बताया गया है। सुबह से ही देवालयों में महिलाएं भगवान शंकर की आराधना करने के लिए पहुंची। भगवान भोले का श्रृंगार किया गया। बेल, शमी और धतूरा अर्पित किए गए। शहर के रामकथा मार्ग में द्वादश ज्योर्तिलिंग, रामकुंड धाम में उमंगेश्वर द्वादश ज्योर्तिलिंग, शिव परिवार, बलखंडेश्वर, शिव तांडव आदि में भक्त परिवार के साथ पहुंचें और भोले की आराधना की।
महिलाओं ने माता गौरी का श्रृंगार किया। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान का दौर शुरु हो गया है। लोगों ने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराने के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने की तैयारी की है। घरों में धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्रों के उच्चारण से माहौल भक्तिमय हो रहा है।घरों में धार्मिक अनुष्ठान कराने की तैयारीबम-बम भोले की गूंज से माहौल भक्तिमय
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