Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mohoba News: श्रावण मास शुरु, देवालयों में आराधना करने पहुंचे भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
Follow us on Google News
share

Mohoba News: घरों में धार्मिक अनुष्ठान कराने की तैयारी बम-बम भोले की गूंज से माहौल भक्तिमय

Mohoba News: श्रावण मास शुरु, देवालयों में आराधना करने पहुंचे भक्त

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। श्रावण मास की शुरूआत हो गई। पहले दिन देवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी रही। भक्तों ने मंदिर में भगवान भोले की विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। गुरुवार से श्रावण मास शुरु हो गया। इस पावन माह में भगवान भोले की भक्ति को विशेष फलदायक बताया गया है। सुबह से ही देवालयों में महिलाएं भगवान शंकर की आराधना करने के लिए पहुंची। भगवान भोले का श्रृंगार किया गया। बेल, शमी और धतूरा अर्पित किए गए। शहर के रामकथा मार्ग में द्वादश ज्योर्तिलिंग, रामकुंड धाम में उमंगेश्वर द्वादश ज्योर्तिलिंग, शिव परिवार, बलखंडेश्वर, शिव तांडव आदि में भक्त परिवार के साथ पहुंचें और भोले की आराधना की।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: महादानी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

महिलाओं ने माता गौरी का श्रृंगार किया। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान का दौर शुरु हो गया है। लोगों ने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराने के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने की तैयारी की है। घरों में धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्रों के उच्चारण से माहौल भक्तिमय हो रहा है।घरों में धार्मिक अनुष्ठान कराने की तैयारीबम-बम भोले की गूंज से माहौल भक्तिमय

ये भी पढ़ें:श्रावण मास चढ़ते ही शिवमय हुआ करपी क्षेत्र
ये भी पढ़ें:Nawada News: सावन माह का आरंभ आज से, मंदिर सज-धज कर तैयार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।