Mohoba News: सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना
Mohoba News: आफीसर कालोनी में चोरों ने दिया घटना को अंजाम कोतवाली पुलिस ने मामले की शुरु की छानबीन
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। शहर के आफसर कालोनी के पास सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ किया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दी है। गृहस्वामी ने नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। शहर के आफसर कालोनी निवासी चंचल धुरिया ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जिसकों लेकर कानपुर में उसका उपचार चल रहा है। परिवार के लोग उपचार कराने के लिए दो अगस्त को कानपुर गए थे।
रात्रि को चोरों ने घर के मुख्य गेट का ताला तोड़ा और घर में घुसकर कमरों का ताला तोड़ सोने चांदी के आभूषण और 20 हजार की नकदी पार कर ले गए। बाद में पड़ोसियों ने ताला टूटे देखकर फोन कर जानकारी दी। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच की। पुलिस आस पास के सीसीटीवी के फुटेज की जांच कर रही है। पीडिता सरला ने बताया कि पूर्व में भी उसके घर में चोरी हो चुकी है।
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