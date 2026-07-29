Mohoba News: सड़क मरम्मत के काम में देरी बनी मुसीबत

Mohoba News: सड़क मरम्मत के काम में देरी बनी मुसीबत
Mohoba News: गांव में खुली नाली में फंसा ट्रैक्टर ग्रामीणों का आरोप शिकायत के बाद भी सड़क मरम्मत पर नहीं दिया जा रहा ध्यान
Mohoba News: श्रीनगर, संवाददाता। जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य लोगों के लिए मुसीबत बन रहे है। पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत में हो रही देरी से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मरम्मत न होने से पाइप के गड्ढे में ट्रैक्टर फंस गया। लोगों ने सड़क मरम्मत में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क में नालियों की खुदाई के बाद सड़क मरम्मत में देरी हो रही है।
गांव में खुली नाली में फंसा ट्रैक्टर
कबरई विकास खंड के सलारपुर गांव में पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। गांव के सुरेश सेन, तुलसी रैकवार, केशव विश्वकर्मा, गिरवर विश्वकर्मा आदि का कहना है कि पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। गयाप्रसाद अहिरवार के मकान के पास ट्रैक्टर सड़क में खोदी गई नाली में फंस गया। लोगों का कहना है कि सड़क मरम्मत न होने के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने सड़क मरम्मत की मांग उठाई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील पांडेय का कहना है कि सड़कों की मरम्मत कराने का काम किया जा रहा है। सिलारपुर की जानकारी मिली है समस्या का निस्तारण कराया जाएगा।
ग्रामीणों का आरोप शिकायत के बाद भी सड़क मरम्मत पर नहीं दिया जा रहा ध्यान
गांव में खुली नाली में फंसा ट्रैक्टर
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