Mohoba News: बैठक में तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा
Mohoba News: जिले में ढाई लाख तिरंगे झंड़े होगें तैयार लाभार्थियों को दिए जाएं तिरंगा
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। जिले में तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिले को शासन के द्वारा ढाई लाख तिरंगा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों को दी गई है। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने तिरंगा अभियान की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि तिरंगा अभियान को लेकर जन भागीदारी के साथ घर-घर तिरंगा पहुंचानें का काम किया जाएं। 52 स्वयं सहायता समूह की 210 महिला सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कराया जाएगा। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान चलेगा। कहा कि बाइक रैली, प्रभात फेरी सहित जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित होगें।
विकास खंडों, तहसीलों और विभागों के बीच समन्वयक स्थापित कर अभियान चलाया जाएं। विभागों को लाभार्थियों तक तिरंगा पहुंचानें के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार, एडीएम इंद्रनंदन सिंह, पीडी विपिन कुमार, चरखारी खंड विकास अधिकारी रंजन सिंह, बेसिक शिक्षाधिकारी राहुल मिश्रा,पर्यटन अधिकारी चित्रगुप्त श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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