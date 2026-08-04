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Mohoba News: जिला अस्पताल की लैब से संदिग्ध को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: महोबा के जिला अस्पताल की लैब से एक संदिग्ध को पकड़ पुलिस को सौंपा गया है। सीसीटीवी में संदिग्ध को देखने के बाद कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। दूसरी ओर, बारिश के कारण बिजली संकट ने लोगों को परेशान किया, इंटरनेट सेवा भी बाधित रही। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Mohoba News: जिला अस्पताल की लैब से संदिग्ध को पकड़ा

Mohoba News: महोबा। जिला अस्पताल की लैब से संदिग्ध को पकड़ पुलिस के हवाले किया गया पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दी है। बताया जा रहा है कि लैब में एक संदिग्ध को सीसीटीवी कैमरा में देखकर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना देकर युवक को सुपुर्द किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। बारिश में बिजली व्यवस्था हुई चौपटमहोबा। बारिश के मौसम में बिजली व्यवस्था ने भी लोगों को छकाया। मंगलवार को दिन में कई बार बिजली जाने से लोग परेशान रहे। इंटरनेट सेवा भी बाधित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कर्मचारी दिन भी विद्युत फाल्ट के बाद मरम्मत करने के लिए जुटे रहे।

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