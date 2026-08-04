Mohoba News: जिला अस्पताल की लैब से संदिग्ध को पकड़ा

Mohoba News: जिला अस्पताल की लैब से संदिग्ध को पकड़ा
Mohoba News: महोबा के जिला अस्पताल की लैब से एक संदिग्ध को पकड़ पुलिस को सौंपा गया है। सीसीटीवी में संदिग्ध को देखने के बाद कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। दूसरी ओर, बारिश के कारण बिजली संकट ने लोगों को परेशान किया, इंटरनेट सेवा भी बाधित रही। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
Mohoba News: महोबा। जिला अस्पताल की लैब से संदिग्ध को पकड़ पुलिस के हवाले किया गया पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दी है। बताया जा रहा है कि लैब में एक संदिग्ध को सीसीटीवी कैमरा में देखकर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना देकर युवक को सुपुर्द किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। बारिश में बिजली व्यवस्था हुई चौपटमहोबा। बारिश के मौसम में बिजली व्यवस्था ने भी लोगों को छकाया। मंगलवार को दिन में कई बार बिजली जाने से लोग परेशान रहे। इंटरनेट सेवा भी बाधित रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
कर्मचारी दिन भी विद्युत फाल्ट के बाद मरम्मत करने के लिए जुटे रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।