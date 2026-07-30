Mohoba News: छात्र पर किया हमला, पुलिस ने दर्ज किया केस
Mohoba News: महोबा में छात्र पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। ठाकुरदास अहिरवार ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा लवकुश, 25 जुलाई की रात अपने दोस्त के साथ सो रहा था, जब दबंगों ने उन पर हमला किया। लवकुश को गंभीर चोटें आई हैं और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
Mohoba News: महोबा,संवाददाता। छात्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु की है। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में महुआबांध निवासी ठाकुरदास अहिरवार ने बताया कि उसका पुत्र लवकुश उर्फ लोकेन्द्र अहिरवार रामकथा मार्ग में उमेश कुमारी चंदेल के मकान में किराए से रहता है। 25 जुलाई को वह अपने साथी जीतेंद्र के साथ कमरा में सो रहा था तभी रात्रि में दबंगों के द्वारा हमला बोल दिया। दबंगों के द्वारा मारपीट कर बेटा को मरनासन्न कर दिया। बेटा को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरु कर दी है।
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