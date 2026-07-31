Mohoba News: दबंगों ने रास्ता रोककर की मारपीट
Mohoba News: पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज किया केस
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। दबंगों के द्वारा रास्ता रोककर गाली गलौच करने और विरोध करने पर जानमाल की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 नामजद और उनके चार अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। श्रीनगर थाना पुलिस को दी तहरीर में भंडरा गांव निवासी अंकित यादव ने बताया कि 29 जुलाई को वह महोबा से गांव वापस लौट रहा था। रास्ता में निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर के पास पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने रास्ता रोक लिया और गाली गलौच करने लगे। गाली देने से मना करने पर दबंगों ने मारपीट की।
एक ने फायर मारने की धमकी दी। बाद में शिकायत करने पर जानमाल की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित करन राजपूत, उमंग ठाकुर, रितिक, तनेश, भूपेंद्र राजपूत, सुशांत राजपूत, सहित चार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।