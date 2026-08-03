Mohoba News: दबंग के मारपीट का वीडियो वायरल

Mohoba News: महोबा कार्यालय की अंतिम खबरों की फाइलमहोबा कार्यालय की अंतिम खबरों की फाइलमहोबा कार्यालय की अंतिम खबरों की फाइल

Mohoba News: पनवाड़ी। दबंग के द्वारा मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। गोली कांड में जेल जा चुका दबंग गाली गलौज कर मारपीट कर रहा है। वायरल वीडियो की आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं कर रहा है। वायरल वीडियो में दबंग गाली गलौच करते हुए नजर आ रहे है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार का कहना है कि वीडियो पुराना है थाने में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नही आई है। किशोर घर से गायब, मुकदमा दर्ज

किशोर का गायब होना महोबा। किशोर घर से गायब हो गया पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया कि 30 जुलाई को उसका 13 वर्षींय पुत्र बच्चों के साथ खेल रहा था जो एकाएक गायब हो गया खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नही मिला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है।

मारपीट का मामला मां बेटे को पीटा, केस दर्ज

महोबा। दबंग द्वारा मारपीट करने के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। खन्ना पुलिस को दी तहरीर में मवई गांव निवासी पीड़िता रामदेवी पत्नी शिवपाल ने बताया कि 30 जुलाई को गांव का सभाजीत बेटे जयकुमार के साथ गाली गलौज करने लगा चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की। बचाव करने पर मेरे साथ भी मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है।

तीन के खिलाफ केस दर्ज महोबा। मामूली विवाद में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दो नामजद सहित तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में मिल्कीपुरा निवासी अनस ने बताया कि 28 जुलाई को रात में अमीन,शलीम बाइक पुलिस लाइन गए जहां मामूली विवाद को लेकर गाली गलौच कर मारपीट करने लगे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अली अकबर, फहजान उर्फ भोला सहित तीन के अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।