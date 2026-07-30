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Mohoba News: असलहा लहराने वाले को पुलिस ने भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: पड़ोसी को धमकाते हुए वीडियो हुआ था वायरल 24 घंटे के अंदर पुलिस ने युवक को पकड़ा

Mohoba News: असलहा लहराने वाले को पुलिस ने भेजा जेल

Mohoba News: पनवाड़ी, संवाददाता। सोशल मीडिया पर अवैध असलहा लहराकर पड़ोसियों को धमकाने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 24 घंटा के अंदर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र के नगाराघाट में एक युवक के द्वारा तमंचा लहराकर पड़ोसियों को धमकाया गया था। युवक का तमंचा लहराने और पुलिस को चुनौती देते हुए कह रहा था कि बुलाओं कहां की पुलिस आ रही है। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी। पुलिस ने आरोपित युवक जगभान रैकवार उर्फ जग्गू को बुडेरा रोड स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने आरोपित के कब्जे से अवैध असलहा भी बरामद किया है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है।पड़ोसी को धमकाते हुए वीडियो हुआ था वायरल24 घंटे के अंदर पुलिस ने युवक को पकड़ा

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