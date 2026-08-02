Mohoba News: गलियों में जमा नालियों का गंदा पानी लोग हो रहे परेशान
Mohoba News: अजनर में नाला निकासी में लापरवाही के कारण लोग परेशान है। चोक नालियों के कारण गलियों में गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासी सफाई व्यवस्था की कमी पर नाराज़गी जता रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि नालियों की सफाई की योजना बनाई गई है।
Mohoba News: अजनर, संवाददाता। नाला निकासी में बरती गई लापरवाही लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन रही है। नालियां चोक होने के कारण गंदा पानी गलियों में जमा होने के कारण लोगों में बीमारियों का खतरा फैल रहा है। लोग सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर कर रहे है। अजनर में सफाई व्यवस्था धड़ाम है। गांव के सीताराम, आरती और सुनीता आदि का कहना है कि गांव में बस स्टैंड सहित अन्य वार्डों में सफाई न होने के कारण नालियां चोक हो गई है जिससे नालियों का गंदा पानी गलियों में जमा हो रहा है। गलियों में गंदा पानी होने के कारण बच्चे और बुजुर्ग कीचड़युक्त पानी से गुजरने को मजबूर हो रहे है।
लंबे समय से सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की जा रही है। सफाई कर्मचारी भी सफाई के नाम पर लापरवाही बरत रहे है। जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था न होने के कारण जरा सी बारिश में गलियां पानी से लबालब हो जाती है। ग्राम विकास अधिकारी गणेश शंकर का कहना है कि नालियों की सफाई की कार्य योजना तैयार की गई है। स्वीकृति मिलने पर सफाई कराने का काम किया जाएगा।
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