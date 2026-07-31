Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mohoba News: इंटरसेप्टर बाइकों से अपराधों पर रखी जाएगी नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
Follow us on Google News
share

Mohoba News: महोबा कार्यालय की अंतिम खबरों की फाइलमहोबा कार्यालय की अंतिम खबरों की फाइलमहोबा कार्यालय की अंतिम खबरों की फाइल

Mohoba News: इंटरसेप्टर बाइकों से अपराधों पर रखी जाएगी नजर

Mohoba News: महोबा। खाकी आधुनिक संसाधनों से लैस हो रही है। जिले को दो इंटरसेप्टर बाइकें मिली जो ओवर स्पीड़, रॉगसाइड, स्टंटबाजी व ड्रंक एंड ड्राईव पर नजर रखेंगी। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने इन आधुनिक वाहनों को हरि झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि यह वाहन यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने के में कारगर साबित होंगे।

पुलिस के आधुनिक संसाधन

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि वाहनों में हाई रिजॉल्यूशन कैरे, स्पीड़ डिटेक्शन सिस्टम, वीडियो रिकार्डिंग की सुविधा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान हो सकेगी। इस मौके पर सीओ यातायात रविकांत गोंड, यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

मारपीट में एक साल की सजा

महोबा। मारपीट के मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा व 2500 का जुर्माना ठोंका है। पनवाड़ी पुलिस को दी तहरीर में लौहर गांव निवासी हरिसिंह ने बताया कि 14 जून 2020 को वह अस्पताल में बैठा था तभी ऋषभ राजपूत अपने दो साथियों के साथ आया और गाली गलौच कर मारपीट करने लगा। दबंगों द्वारा अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। जानमाल की धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत की। अपर सत्र न्यायाधीश तेंद्रपाल ने मामले की सुनवाई की। विशेष लोक अभिेयोजक प्रमोद पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने मारपीट के मामले में एक साल की सजा व 2500 का जुर्माना ठोंका है। ऋषभ टॉप टेन अपराधी है।

युवक ने खाया जहर अस्पताल में भर्ती

महोबा। युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। श्रीनगर के भैरवगंज निवासी 25 वर्षीय धर्मेन्द्र पुत्र दिनेश ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है.

प्रश्न और उत्तर

पुलिस अधीक्षक ने आधुनिक वाहनों के बारे में क्या कहा?
पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने कहा कि यह वाहन यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने के में कारगर साबित होंगे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।