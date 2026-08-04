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Mohoba News: कोटेदारों का अगस्त माह का राशन न बांटने का ऐलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: महोबा में वीरता की याद में कजली महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और दुकानों के शुल्क में कमी तथा मेले की अवधि 15 दिन करने की मांग उठाई। कजली मेला 29 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित होगा, जिसमें जिला प्रशासन ने इसे यादगार बनाने के लिए तैयारियां कर रहा है।

Mohoba News: कोटेदारों का अगस्त माह का राशन न बांटने का ऐलान

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। वीरता की याद में आयोजित होने वाले कजली महोत्सव की तैयारियां शुरु हो गई है। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मेला में लगने वाली दुकानों के शुल्क में कमी और मेला की अवधि 15 दिन तक किए जाने की मांग उठाई है। इन दिनों कजली मेला की तैयारियां तेज हो गई है। 29 अगस्त से 4 सितंबर तक कजली मेला आयोजित होगा। जिसकी तैयारियां चल रही है। जिला प्रशासन ने इस बार मेला को यादगार बनाने का निर्णय लिया है। नगर पालिका के द्वारा शोभा यात्रा की तैयारियां की जा रही है। मंगलवार को व्यापारी राजू, पप्पू, दिलबहार,संजय, नफीस, सलमान, शफीक आदि ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम गजल भारद्वाज को संबोधित ज्ञापन में कहा कि पिछले साल दुकानों का शुल्क 8 हजार निर्धारित किया गया था।

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व्यापार में हो रहे घाटा को लेकर कई व्यापारी दुकान नहीं ले पाए थे। व्यापारियों ने कहा कि पिछले कई साल से मेला में दुकान लगा रहे है। ऐसे में मेला में लगने वाली दुकानों का शुल्क कम करने के साथ मेला की अवधि बढ़ाकर 15 दिन की जानी चाहिए।

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