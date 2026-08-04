Mohoba News: कोटेदारों का अगस्त माह का राशन न बांटने का ऐलान

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। वीरता की याद में आयोजित होने वाले कजली महोत्सव की तैयारियां शुरु हो गई है। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मेला में लगने वाली दुकानों के शुल्क में कमी और मेला की अवधि 15 दिन तक किए जाने की मांग उठाई है। इन दिनों कजली मेला की तैयारियां तेज हो गई है। 29 अगस्त से 4 सितंबर तक कजली मेला आयोजित होगा। जिसकी तैयारियां चल रही है। जिला प्रशासन ने इस बार मेला को यादगार बनाने का निर्णय लिया है। नगर पालिका के द्वारा शोभा यात्रा की तैयारियां की जा रही है। मंगलवार को व्यापारी राजू, पप्पू, दिलबहार,संजय, नफीस, सलमान, शफीक आदि ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम गजल भारद्वाज को संबोधित ज्ञापन में कहा कि पिछले साल दुकानों का शुल्क 8 हजार निर्धारित किया गया था।