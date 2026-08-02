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Mohoba News: मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में चमके खिलाड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: -अंडर 17 में विक्रांत रहे विजेता -स्टेडियम में हुई मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं

Mohoba News: मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में चमके खिलाड़ी

Mohoba News: महोबा,संवाददाता। मंडल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 17 में विक्रांत विजेता रहे जबकि अंडर 13 प्रतियोगिता कृष्णम के नाम रही। जिला स्टेडियम में मंडल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। रविवार को अंडर 11, 13, 15 व 19 वर्ग की प्रतियोगिताओ में खिलाडियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 13 में संस्कार ने यश को हराकर फाइनल जीता। डबल में सत्यम व संस्कार विजेता रहे। यश व शशांक दूसरे स्थान पर रहे। रुद्ध व आस्तिक ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर 17 में विक्रांत विजेता रहे शशांक दूसरे व विपिन कुमार तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 13 में कृष्णम ने बाजी मारी संकल्प दूसरे स्थान पर रहे।

जबकि वरुण को तीसरा स्थान पर संतोष करना पड़ा। निर्णायक में रहूफ खान, प्रिंस, एकलव्य, शशिकांत, आशा, रोहन आदि रहे। जिला क्रीड़ाधिकारी संदीप गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडल स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया है।

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