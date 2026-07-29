Mohoba News: शाखा प्रबंधक ने ट्रक मालिक पर दर्ज कराया केस

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। फाइनेंस कंपनी से ऋण लेकर ट्रक लेने और समय पर किस्त जमा न करने और ट्रक को कटवाने के मामले में पुलिस ने शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुर कर दी है। मऊगंज जिले के अमोखर निवासी विकास पांडेय ने श्रीनगर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह वर्तमान में मप्र के लवकुश नगर में श्रीराम फाइनेंस कंपनी में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात है। महोबा लवकुश नगर रोड निवासी खेमचंद्र कुशवाहा के द्वारा कंपनी से एक लाख 30 हजार रुपये का ऋण लेकर ट्रक खरीदा गया। जिसकी समय से किस्त जमा नहीं की गई। जानकारी करने के बाद किस्म जमा करने के लिए टालता रहा। बाद में जानकारी हुई कि 25 जुलाई को खेमचंद्र कुशवाहा ट्रक को डिगरिया गांव में कटवाने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर जाकर देखा तो ट्रक को कटवा दिया गया था। कंपनी का पैसा न देकर ट्रक को कटवा दिया गया। पुलिस ने शाखा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर आरोपित खेमचंद्र कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है。