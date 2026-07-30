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Mohoba News: बैठक में कजली मेला को यादगार बनाने पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक स्थानीय कलाकारों को मिले हुनर दिखाने का मौका

Mohoba News: बैठक में कजली मेला को यादगार बनाने पर हुई चर्चा

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। वीरता की याद में आयोजित होने वाले कजली महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। बैठक में कजली महोत्सव को यादगार बनाने पर चर्चा की गई। मेला में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। मेला को यादगार बनाने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार मेंआयोजित बैठक में कजली महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की गई। सदर विधायक पंडित राकेश गोस्वामी ने कहा कि वीर आल्हा ऊदल की वीरता की याद में कजली महोत्सव आयोजित होता है। ऐतिहासिक कजली मेला को यादगार बनाया जाए। डीएम गजल भारद्वाज ने मेला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम, शोभा यात्रा सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि यह आयोजन वीर भूमि की पहचान है। मेला में स्थानीय कलाकारों को मौका देने के सुझाव दिए गए। बाहर से आने वाले दुकानदारों की सुविधाओं पर चर्चा की गई। नागरिकों से भी आयोजन को यादगार बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी, नगर पालिका के चेयरमैन डॉ संतोष चौरसिया, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सहित नगर के नागरिक मौजूद रहे。

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कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक

स्थानीय कलाकारों को मिले हुनर दिखाने का मौका

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FAQs

कजली महोत्सव कब आयोजित किया गया?
कजली महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है।
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