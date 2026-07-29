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Mohoba News: गड्डायुक्त सड़कों से गुजरनें को मजबूर होगें कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: कानपुर सागर राजमार्ग में जगह-जगह गड्ढा राजमार्ग किनारे पटरी से नहीं हटी झाड़ियां

Mohoba News: गड्डायुक्त सड़कों से गुजरनें को मजबूर होगें कांवड़िये

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। श्रावण मास को भक्ति का मास कहा जाता है। इस पवित्र माह में कांवड़ यात्री बम-बम भोले की गूंज के साथ निकलते है। जिले से दो राजमार्ग कानपुर सागर और झांसी मिर्जापुर से कांवड़िया कांवड़ लेकर निकलेंगे। गड्ढों में तब्दील राजमार्ग से कांवड़ियों को परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। इन दिनों कांवड़ यात्रा की तैयारियां चल रहीं है। झांसी मिर्जापुर राजमार्ग में झांसी राठ से आने वाले कांवड़ियां पनवाड़ी, भरवारा कुलपहाड़ महोबा होते हुए गुजरते है।

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कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियाँ

राजमार्ग में पनवाड़ी के आस पास गड्ढें कांवड़ यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बनेंगे। राजमार्ग में जगह-जगह गड्ढें हो गए है। सड़क किनारे पटरी की सफाई भी नहीं हुई है। कुलपहाड़ से सूपा के बीच कई जगह रास्ता में अन्ना मवेशी शाम होते ही डेरा जमा लेते है। ऐसे में कांवड़ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कानपुर सागर राजमार्ग की बात करें तो महोबा से कबरई के बीच राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम चल रहा है जिससे कांवड़ियों को इस मार्ग में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कबरई में धूल के गुबार से भी परेशानी होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है मगर राजमार्ग में गड्ढा आदि से कांवड़ियों को परेशानी होगी।

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राजमार्ग की समस्याएँ

कानपुर सागर राजमार्ग में जगह-जगह गड्ढा

राजमार्ग किनारे पटरी से नहीं हटी झाड़ियां

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा?
कांवड़ यात्रियों को सड़क के गड्ढों और सफाई की कमी से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
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