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Mohoba News: बीज वितरण में हुए घोटाला की जांच तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: गांव में किसानों के बयान किए दर्ज एफपीओ ने बीज वितरण में की मनमानी

Mohoba News: बीज वितरण में हुए घोटाला की जांच तेज

Mohoba News: खन्ना, संवाददाता। मूंगफली बीज वितरण में हुए घोटाला की जांच तेज हो गई है। नायब तहसीलदार ने गांव पहुंचकर किसानों से बीज वितरण को लेकर जानकारी हासिल की। नायब तहसीलदार ने कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी जाएंगी। सोमवार को नायब तहसीलदार पंकज गौतम ने कृषि विभाग की टीम के साथ पुन्नियां गांव पहुंचकर किसानों से बीज वितरण को लेकर जानकारी हासिल कर बयान दर्ज किए। किसान भरत विश्वकर्मा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद बीज नहीं मिला। कई दिन तक बीज के लिए चक्कर लगाने के बाद भी बीज न मिलने पर बाजार से बीज खरीदना पड़ा।

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किसान रामसहोदर ने बताया कि एफपीओ द्वारा बीज वितरण में मनमानी की गई है। चहेतों को बीज दिया गया जबकि वह बीज के लिए परेशान रहे। बीज के ऐवज में पैसों की मांग की गई। जांच से एफपीओ के खिलाफ शिकंजा कसने के आसार दिख रहे है। टीम में कृषि विभाग के पीयूष साहू, अनिल आदि मौजूद रहे।

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