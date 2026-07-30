Mohoba News: ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की नहीं कोई कमी
Mohoba News: हिन्दुस्तान ओलंपियाड से छात्रों को मिल रहा हुनर दिखाने का मौका मेधावियों को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला
Mohoba News: पनवाड़ी, संवाददाता। छात्रों की परीक्षाओं की तैयारियों का सशक्त माध्यम बन रहे हिन्दुस्तान ओलंपियाड में शामिल मेधावियों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाया गया। ग्रामीण क्षेत्र से मेधावी सफलता हासिल कर डंका बजा रहे है। शिक्षकों के द्वारा छात्रों के प्रयासों को सराहा गया है। पनवाड़ी के स्वामी विवेकानंद कॉलेज और होली एंजिल कावेंट स्कूल में मेधावियों को सम्मानित किया गया।
सम्मानित मेधावियों की उपलब्धियाँ
विवेकानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने कहा कि इस पहल से मेधावियों को परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। छात्रों को अपनी तैयारियों का आंकने का यह सशक्त माध्यम बन रहा है। इस मौके पर निर्देश रावत सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। कक्षा 11 की छात्रा सुहानी और कक्षा दस के अमन ने जिले में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है।
शिक्षकों का योगदान
इस मौके पर शिक्षक तेज प्रताप, श्रीप्रकाश अग्रवाल, मोनू अग्रवाल, हेमंत प्रजापति होली एंजिल कावेंट स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील राय ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हुनर की कोई कमी नहीं है। प्रबंधक रीना राय ने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से छात्रों को मौका मिल रहा है। छात्रों ने इस बार उत्साह के साथ हिस्सा लेने की इच्छा जाहिर की। इस मौके पर संदीप कुमार ,जुली, सचिन आदि शिक्षक मौजूद रहे।
हिन्दुस्तान ओलंपियाड से छात्रों को मिल रहा हुनर दिखाने का मौका
मेधावियों को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला
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