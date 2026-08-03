Mohoba News: उमस भरी गर्मी में बीमार हो रहे लोग

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। उमस भरी गर्मी में लोग बीमारियों की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हो रहे है। सोमवार को जिला अस्पताल में 925 मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा मरीज पेट दर्द, बुखार और उल्टी दस्त से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे है। डॉक्टरों ने बीमारियों से बचाव के लिए खान पान में सावधानी बरतनें पर जोर दिया है। इन दिनों लोगों पर मौसम कहर बनकर टूट रहा है। पिछले एक पखवाड़ा से बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। तेज धूप से लोग बुखार, उल्टी, दस्त और डायरिया की चपेट में आ रहे है। सोमवार को सुबह से ही जिला अस्पताल में मरीजों की लाइनें लगने लगीं। पहले पर्चा कटवाने के लिए लाइन बाद में डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन। दवा के लिए लोगों की लाइन में लगना पड़ा। जांच को लेकर भी मारामारी मची रही। लगभग 800 मरीजों के पंजीयन हुए तो 125 पुराने पर्चो पर मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे। जिला अस्पताल के डॉ राजेश भट्ट का कहना है कि इन दिनों लोगों को सेहत की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की जुरूरत है। तेज धूप के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे है। बारिश न होने से तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिन में तेज धूप और सुबह शाम मौसम का तापमान बदलने से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे है। हालात ऐसे रहे कि एक डॉक्टर को दो सौ से अधिक मरीजों को देखना पड़ा.