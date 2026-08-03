Mohoba News: उमस भरी गर्मी में बीमार हो रहे लोग
Mohoba News: अस्पताल में जुट रही मरीजों की भीड़ पेट दर्द, बुखार और डायरिया के मरीजों की संख्या अधिक
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। उमस भरी गर्मी में लोग बीमारियों की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हो रहे है। सोमवार को जिला अस्पताल में 925 मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा मरीज पेट दर्द, बुखार और उल्टी दस्त से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे है। डॉक्टरों ने बीमारियों से बचाव के लिए खान पान में सावधानी बरतनें पर जोर दिया है। इन दिनों लोगों पर मौसम कहर बनकर टूट रहा है। पिछले एक पखवाड़ा से बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। तेज धूप से लोग बुखार, उल्टी, दस्त और डायरिया की चपेट में आ रहे है। सोमवार को सुबह से ही जिला अस्पताल में मरीजों की लाइनें लगने लगीं। पहले पर्चा कटवाने के लिए लाइन बाद में डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन। दवा के लिए लोगों की लाइन में लगना पड़ा। जांच को लेकर भी मारामारी मची रही। लगभग 800 मरीजों के पंजीयन हुए तो 125 पुराने पर्चो पर मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे। जिला अस्पताल के डॉ राजेश भट्ट का कहना है कि इन दिनों लोगों को सेहत की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की जुरूरत है। तेज धूप के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे है। बारिश न होने से तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिन में तेज धूप और सुबह शाम मौसम का तापमान बदलने से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे है। हालात ऐसे रहे कि एक डॉक्टर को दो सौ से अधिक मरीजों को देखना पड़ा.
बच्चों की स्वास्थ्य समस्याएँ
जंक फूट्स खाकर बच्चे हो रहे बीमार: अस्पताल में बीमार बच्चों की संख्या भी खासी बढ़ती जा रही है। 7 वर्षीय प्रिंस, 8 वर्षीय सचिन, 2 वर्षीय अंश, साक्षी, विनय आदि का अस्पताल में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के खान पान में विशेष सावधानी की जरूरत है। बच्चे जंग फूड्स खाकर बीमार हो रहे है। लापरवाही से डायरिया, पीलिया सहित अन्य बीमारियों की चपेट में बच्चे आ रहे है। लोग अपने बच्चों की देखभाल को लेकर गंभीर रहे। बताया कि जंक फूड में कैलोरी, चीनी, वसा और नमक होता है। जरुरी विटामिन और फाइबर सहित अन्य पोषक तत्व कम होने के कारण यह बच्चों की सेहत के लिए खासे नुकसानदायक साबित हो रहे है।
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