Mohoba News: लोगों को बुराईयों के रास्ता से निकालकर अच्छाई के मार्ग में ले जाता गुरु

Mohoba News: गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के महत्व पर डाला गया प्रकाश गोरखगिरि की परिक्रमा लगाकर मांगी खुशहाली

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। गुरु पुर्णिमा पर जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। लोगों ने अपने गुरुओं को प्रणाम किया। मंदिरों में भी गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। मंदिरों में अनुष्ठान में क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई जबकि शाम को भजन कीर्तन में भक्तों ने हिस्सा लिया। बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

गुरु के महत्व पर प्रकाश विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश सिंह ने मां सरस्वती और महर्षि वेदव्यास के सामने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कराई। प्रधानाचार्य ने कहा कि गुरु केवल अक्षर ज्ञान नहीं कराता है। गुरु शिष्य को बुराई के मार्ग से निकालकर अच्छाई की ओर ले जाता है। कहा कि अनुशासन और गुरु की आज्ञा मानने वाले छात्र अपने जीवन में सफलता हासिल करते है। इस मौके पर छात्रों के द्वारा गुरु वंदना और गीत पेश किए। जयनारायण तिवारी, राजेश पुष्पक, जगप्रसाद तिवारी संगीताचार्य, आदित्य मिश्रा, गिरीश, सुनील, रविंद्र , अरुण श्रीमाली सहित अन्य आचार्य मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा ने मंदिरों में पहुंचकर ब्राह्मणों को सम्मानित किया। भागीरथ नगायच सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीनगर हनुमान मंदिर, काकुंन हनुमान मंदिर में दूर-दूर से पहुंचें भक्तों ने माथा टेंककर परिवार की खुशहाली की कामना की। लोगों के घरों में पहुंचे गुरुओं का आदर सत्कार कर पूजा अर्चना कराया गया।

गुरु सम्राटों का सम्राट, फकीरों का फकीर महोबा। गुरु पूर्णिमा पर गुरु गोरखनाथ परिक्रमा समिति के तत्वाधान में गोरखगिरि की परिक्रमा लगाई गई। बुधवार को शिवतांडडव से शुरु हुई परिक्रमा पठवा के बाल हनुमान, रामजानकी मंदिर, संत कबीर आश्रम, बाबा फिरोज शाह की दरगाह, काली माता मंदिर, छोटी चंद्रिका मंदिर, रामदरबार मंदिर से पुलिस लाइन होते हुए नागौरिया मंदिर, बाला जी हनुमान मंदिर, काल भैरव मंदिर से शिवतांडव मंदिर में आकर पूर्ण हुई। सांई महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एल सी अनुरागी ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। गुरु सम्राटों का सम्राट और फकीरों का फकीर होता है। उनके द्वारा स्वरचित रचना गुरु चरणों में चारों धाम रे पेश की गई। पूर्व प्रधानाचार्य डीएवी शिवकुमार गोस्वामी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान भोले ने सप्त ऋषियों को उपदेश दिया था। इस मौके पर साहित्यकार संतोष कुमार पटैरिया, सुनीता अनुरागी, गौरीशंकर, रज्जू द्विवेदी, विनोद, राकेश चौरसिया, अजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे।

गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के महत्व पर डाला गया प्रकाश गोरखगिरि की परिक्रमा लगाकर मांगी खुशहाली