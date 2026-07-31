Mohoba News: मार्ग दुर्घटना में बाइक सवार की मौत

Mohoba News: कबरई, संवाददाता। बाइक सवार को तेज गति से जा रहे वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना को अंजाम देकर वाहन मौके से रफूचक्कर हो गया। घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पांच पहाड़िया निवासी 30 वर्षींय मुकेश कुशवाहा पुत्र हीरा कुशवाहा बाइक से गुरुवार को घर जा रहा था रास्ता में तेज गति से जा रहे वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घायल को राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां से हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों ने समय पर उपचार न मिलने के आरोप लगाए है। परिजनों का आरोप है कि घायल को समय से एंबुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीन घंटे तक बेहतर उपचार न मिलने के कारण मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही पर कार्रवाई की मांग उठाई है.