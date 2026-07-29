Mohoba News: डंपर ने बाइक को रौंदा एक की मौत, एक घायल
Mohoba News: पुलिस ने मामले की शुरु की छानबीन
Mohoba News: कबरई, संवाददाता। कुन्हेटा मार्ग में तेज गति से जा रहे डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। गिट्टी लेकर जा रहे डंपर को लोगों ने घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दी है। बुधवार को कबरई कुन्हेटा मार्ग में गिट्टी लेकर जा रहे डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार राजेंद्र नगर निवासी 25 वर्षीय महेंद्र यादव की मौत हो गई जबकि उसका साथी 18 वर्षींय शास्त्री नगर निवासी अजय घायल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार के दिन भी कुन्हेटा मार्ग में दिन भर वाहनों की धमाचौकड़ी रहती है। जिससे हादसों का खतरा रहता है। लंबे समय से लोग कुन्हेटा मार्ग से बाजार के दिन वाहनों की रोक की मांग उठा रहे है। लोगों का कहना है कि बाजार के दिन बस्ती से ट्रक गुजरते है जिससे हादसों का खतरा रहता है। लोगों ने बाजार के दिन कुन्हेटा मार्ग से खनन में लगे वाहनों की निकासी से रोक लगाने की मांग उठाई है। पूर्व में वाहनों को नहर की पटरी से वाहनों को निकालने की शुरुआत कराई गई थी। मगर 6 माह चलने के बाद व्यवस्था पुराने ढर्रे पर आ गई।
धरना देकर नो इंट्री की व्यवस्था की मांग
कबरई। बाजार में हुए हादसा के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बाजार से वाहनों को निकालना किसी खतरा से कम नहीं है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नहर पटरी से निकाले जाने वाली व्यवस्था और बाजार के दिन नो इंट्री की व्यवस्था को लागू करने की मांग उठाई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।