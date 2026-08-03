Mohoba News: जगह-जगह टूटी नहर खेत हो रहे जलमग्न

Mohoba News: खन्ना, संवाददाता। अर्जुन सहायक परियोजना के तहत तैयार नहर की सफाई न होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद भी समस्या का निस्तारण न होने से परेशान किसानों ने हंगामा काटकर विरोध जताते हुए विभागीय अभियंताओं पर लापरवाहियों के आरोप लगाए है। किसानों का कहना है कि जगह-जगह नहर कटी होने के कारण पानी बहकर खेतों में भर रहा है। अर्जुन सहायक परियोजना के तहत बांधों को एक दूसरे से जोड़कर गांव-गांव में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था का खाका तैयार किया गया। कबरई बांध से निकाली गई नहर की सफाई के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है।

सोमवार को कबरई विकास खंड की ग्राम पंचायत सिरसी कला, घंडुआ, पचपहरा, तिंदुही गांवों से होते हुए नहर हमीरपुर के मौदहा को गई है। इस नहर से 16 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। किसान भगवानदास, बाबूसिंह, शिवलाल, रामऔतार, मेम्बर सिंह ने नहर किनारे जमकर हंगामा काटा। पूर्व प्रधान विशाली यादव ने आरोप लगाते हुए नहर की पिचिंग पक्की न होने के कारण नहर जगह-जगह कट गई है जिससे पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। पानी खेतों में भरने से फसलों के बर्बाद होने का खतरा बढ़ रहा है। किसानों का आरोप है कि पूर्व में शिकायतों के बाद भी विभागीय अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे है। नहर की सिल्ट सफाई न होने से घास उग गई है। जबकि जगह-जगह नहर कट गई है। किसानों का कहना है कि नहर की खुदाई के बाद मरम्मत कराने की विभाग सुध नहीं ले रहा है। नई मिट्टी जगह-जगर धंस गई है जिससे कटान हो गया है। जीवनदायनी बन रही नहर की देखरेख के मामले में लापरवाही बरती जा रही है। विरोध प्रदर्शन कर किसानों ने नहर की मरम्मत कराने की मांग उठाई है।