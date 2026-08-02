Mohoba News: बारिश के अभाव में खरीफ की फसलों पर मंडराने लगा खतरा
Mohoba News: चरखारी के किसान एक सप्ताह से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बिना बारिश के फसले कमजोर हो रही हैं, जिससे किसान चिंता में हैं। खरीफ फसलों की बुबाई के कारण किसानों को फसल के खराब होने का डर सता रहा है। कई किसान धार्मिक अनुष्ठान कर बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं।
Mohoba News: चरखारी, संवादाता। पिछले एक सप्ताह से आसमान में बादल छाने के बाद बिना बारिश से बादल उड़ जाते है। बारिश न होने से खरीफ की फसलों के कमजोर पड़ने से किसान परेशान होने लगे है। अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी है। किसान फसल आने पर बेटी की शादी की तैयारी कर रहे है। दो चार दिन में बारिश न होने पर खरीफ की फसलों को भारी क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। जिले में अधिकांश खेती मानसून पर आधारित है। पूर्व में हुई बारिश के बाद किसानों ने बेहतर उत्पादन की उम्मीद में खरीफ की बुबाई कर दी। खेतों को हरा भरा देखकर किसानों का मन प्रसन्न हो रहा था मगर पिछले दस दिन से जिले में बारिश न होने के कारण किसानों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।
किसानों की चिंता
चरखारी तहसील क्षेत्र के रिवई गांव निवासी किसान नरेंद्र का कहना है कि उसके घर बहन की शादी होनी है। खेती ही उनका आय को मुख्य स्रोत है। ऐसे में खेती के खराब होने से परेशानी होगी। फसलें कमजोर होने के कारण किसान परेशान हो रहे है। किसान चंद्रपाल का कहना है कि पिछले एक माह से फसल बीमा कराने के लिए परेशान हो रहे है मगर फसल बीमा भी नहीं हो रहा है। कई किसान फसल बेहतर होने पर उपचार कराने की तैयारी कर रहे है मगर फसलों के कमजोर होने से किसान परेशानियों से घिरते नजर आ रहे है। किसान सुरेश सिंह का कहना है कि हृदय रोग से पीड़ित है और बाईपास सर्जरी करानी है मगर फसल खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है यह चिंता रात दिन सता रही है। यह केवल रिवई गांव के किसानों का दर्द नहीं है। फसलों के खराब होने की चिंता से खरीफ की बुबाई कर चुके किसान इन दिनों परेशानियों से जो चार हो रहे है। किसान बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए है।
धार्मिक अनुष्ठान
बारिश के लिए हो रहे अनुष्ठान : फसलों पर मंडरा रहे खतरा और बारिश न होने से परेशान लोग धार्मिक अनुष्ठान करा रहे है। गांव-गांव में अखंड रामायण पाठ सहित अन्य अनुष्ठान के जरिए लोग रुथे इंद्रदेव को मनाने का प्रयास कर रहे है। खेतों में पहुंच रहे किसान खेतों में मुरझा रही फसलों को देखकर परेशान हो रहे है।
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