Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mohoba News: बारिश के अभाव में खरीफ की फसलों पर मंडराने लगा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
Follow us on Google News
share

Mohoba News: चरखारी के किसान एक सप्ताह से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बिना बारिश के फसले कमजोर हो रही हैं, जिससे किसान चिंता में हैं। खरीफ फसलों की बुबाई के कारण किसानों को फसल के खराब होने का डर सता रहा है। कई किसान धार्मिक अनुष्ठान कर बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं।

Mohoba News: बारिश के अभाव में खरीफ की फसलों पर मंडराने लगा खतरा

Mohoba News: चरखारी, संवादाता। पिछले एक सप्ताह से आसमान में बादल छाने के बाद बिना बारिश से बादल उड़ जाते है। बारिश न होने से खरीफ की फसलों के कमजोर पड़ने से किसान परेशान होने लगे है। अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी है। किसान फसल आने पर बेटी की शादी की तैयारी कर रहे है। दो चार दिन में बारिश न होने पर खरीफ की फसलों को भारी क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। जिले में अधिकांश खेती मानसून पर आधारित है। पूर्व में हुई बारिश के बाद किसानों ने बेहतर उत्पादन की उम्मीद में खरीफ की बुबाई कर दी। खेतों को हरा भरा देखकर किसानों का मन प्रसन्न हो रहा था मगर पिछले दस दिन से जिले में बारिश न होने के कारण किसानों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: सावन की रिमझिम से बदला मौसम, किसानों के चेहरे खिले

किसानों की चिंता

चरखारी तहसील क्षेत्र के रिवई गांव निवासी किसान नरेंद्र का कहना है कि उसके घर बहन की शादी होनी है। खेती ही उनका आय को मुख्य स्रोत है। ऐसे में खेती के खराब होने से परेशानी होगी। फसलें कमजोर होने के कारण किसान परेशान हो रहे है। किसान चंद्रपाल का कहना है कि पिछले एक माह से फसल बीमा कराने के लिए परेशान हो रहे है मगर फसल बीमा भी नहीं हो रहा है। कई किसान फसल बेहतर होने पर उपचार कराने की तैयारी कर रहे है मगर फसलों के कमजोर होने से किसान परेशानियों से घिरते नजर आ रहे है। किसान सुरेश सिंह का कहना है कि हृदय रोग से पीड़ित है और बाईपास सर्जरी करानी है मगर फसल खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है यह चिंता रात दिन सता रही है। यह केवल रिवई गांव के किसानों का दर्द नहीं है। फसलों के खराब होने की चिंता से खरीफ की बुबाई कर चुके किसान इन दिनों परेशानियों से जो चार हो रहे है। किसान बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए है।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: सावन में भी खेतों में उड़ रही धूल, अकाल की आशंका से सहमे किसान

धार्मिक अनुष्ठान

बारिश के लिए हो रहे अनुष्ठान : फसलों पर मंडरा रहे खतरा और बारिश न होने से परेशान लोग धार्मिक अनुष्ठान करा रहे है। गांव-गांव में अखंड रामायण पाठ सहित अन्य अनुष्ठान के जरिए लोग रुथे इंद्रदेव को मनाने का प्रयास कर रहे है। खेतों में पहुंच रहे किसान खेतों में मुरझा रही फसलों को देखकर परेशान हो रहे है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस किसान की बहन की शादी होनी है?
किसान नरेंद्र की बहन की शादी होनी है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।