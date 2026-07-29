Mohoba News: बुजुर्ग तीर्थयात्री की बिगड़ी हालत इलाज के दौरान मौत

Mohoba News: बुजुर्ग तीर्थयात्री की बिगड़ी हालत इलाज के दौरान मौत
Mohoba News: पुलिस ने परिजनों को दी सूचना शव का पंचनामा भरकर कराया पोस्टमार्टम
Mohoba News: कुलपहाड़, संवाददाता। तीर्थयात्रा में परिजनों से पिछड़े बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मप्र के मैहर के चंदीगंज कटरा निवासी 59 वर्षीय शोकिलाल अपने परिजनों के साथ तीर्थयात्रा पर गए थे। झांसी रेलवे स्टेशन पर परिजनों से पिछड़कर 26 तारीख को वह कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन पहुंच गए जहां गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई।
पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है।पुलिस ने परिजनों को दी सूचनाशव का पंचनामा भरकर कराया पोस्टमार्टम
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