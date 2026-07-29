Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mohoba News: बुजुर्ग तीर्थयात्री की बिगड़ी हालत इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
Follow us on Google News
share

Mohoba News: पुलिस ने परिजनों को दी सूचना शव का पंचनामा भरकर कराया पोस्टमार्टम

Mohoba News: बुजुर्ग तीर्थयात्री की बिगड़ी हालत इलाज के दौरान मौत

Mohoba News: कुलपहाड़, संवाददाता। तीर्थयात्रा में परिजनों से पिछड़े बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मप्र के मैहर के चंदीगंज कटरा निवासी 59 वर्षीय शोकिलाल अपने परिजनों के साथ तीर्थयात्रा पर गए थे। झांसी रेलवे स्टेशन पर परिजनों से पिछड़कर 26 तारीख को वह कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन पहुंच गए जहां गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:Banda News: बीमारी से बुजुर्ग की मौत

पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है।पुलिस ने परिजनों को दी सूचनाशव का पंचनामा भरकर कराया पोस्टमार्टम

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।