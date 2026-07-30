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Mohoba News: बरसात के मौसम में खनन माफिया चमका रहे धंधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: सीमा क्षेत्र का लाभ उठाकर मंहगे दाम में बेंच रहे बालू ओवरलोड वाहनों से हादसों का बढ़ रहा खतरा

Mohoba News: बरसात के मौसम में खनन माफिया चमका रहे धंधा

Mohoba News: अजनर, संवाददाता। सीमा क्षेत्र का लाभ उठाकर खनन माफिया सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों से बालू का खनन कर माफिया धंधा चमका रहे है। दिन भर खनन के ओवरलोड वाहन फर्राटा भर रहे है जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से बालू लाकर माफिया मनमानी कर रहे है। बारिश के पूर्व माफियाओं ने धसान नदी सहित अन्य नदियों से बालू निकालकर डंप कर ली अब मनमाने दाम पर बालू बेंचकर कमाई कर रहे है। इन दिनों दिन भर मप्र से बालू लेकर आ रहे वाहन दौड़ते नजर आ रहे है। पूर्व में इन वाहनों से हादसे हो चुके हैइसके बाद भी माफिया मनमानी कर रहे है।

लोग डेढगुना दाम अधिक देकर बालू खरीद रहे है। लोगों का कहना है कि लंबे समय सेअवैध खनन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस और खनिज विभाग के बीच में मामला फंसा होने के कारण माफिया मनमानी कर रहे है। खनिज सर्वेयर जितेश कुमार का कहना है कि अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।सीमा क्षेत्र का लाभ उठाकर मंहगे दाम में बेंच रहे बालूओवरलोड वाहनों से हादसों का बढ़ रहा खतरा

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