Mohoba News: नशा मुक्ति की दिलाई शपथ

Mohoba News: महंगा। नशा युवा उद्देश्यों को भटका रहा है। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम में मीरा ने नशे का त्याग करने की बात कही। वहीं, महोबा में दबंगों द्वारा पिता-पुत्र के साथ मारपीट के मामले दर्ज किए गए हैं।

Mohoba News: महोबा। नशा एक समाजिक बुराई का रूप लेता जा रहा है। नशा की चपेट में आकर युवा अपने उद्देश्यों से भटक जीवन बर्बाद कर रहे है। ईश्वर ने हर इंसान का जन्म किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है इसलिए नशा का त्याग कर अच्छाईयों के मार्ग पर चलना चाहिए यह बात प्रजापति ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बहन मीरा ने कही है। मंगलवार को नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाई गई कहा कि अकेला पन और तनाव नशा की शुरुआत कराता है बाद में इंसान इसका आदी हो जाता है। श्वेता बहन, अंजू बहन, मोहिनी, अंगूरी आदि ने भी नशा मुक्ति को लेकर विचार व्यक्त किए। डॉक्टर संजय चौरसिया, अंशू शिवहरे, राखी आदि मौजूद रहे।

मामूली कहासुनी में दबंग के द्वारा मारपीट महobia। मामूली कहासुनी में दबंग के द्वारा मारपीट की गई। विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुलपहाड़ पुलिस को दी तहरीर में खौनरिया निवासी कैलाश ने बताया कि 2 अगस्त को वह घर के बाहर दरवाजे के पास बैठा था तभी करन सिंह गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर लाठी से मारपीट की। दबंग के पुत्र लोकेन्द्र के द्वारा भी मारपीट की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है।

पिता पुत्र के साथ मारपीट पनवाड़ी। दबंगों ने पिता पुत्र के साथ मारपीट की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना पुलिस ने दो के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के अलीपुरा निवासी पीड़ित रामबाबू उर्फ सूरदास ने पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह को दिए शिकायती पत्र में बताया कि सरकारी आवास आने पर वह काम करा रहा था तभी दबंग आए और गाली गलौज करने लगे विरोध करने पर मारपीट की गई। बेटा मनीष बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दिनेश और अभिषेक के खिलाफ केस दर्ज किया है।