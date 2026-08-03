Mohoba News: शिव मंदिरों में गूंजा बम-बम भोले का उद्घोष

Mohoba News: मंदिरों में जुटी भक्तों की भीड़ भक्तों ने महादेव से मांगी क्षेत्र की खुशहाली

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। श्रावण मास के पहले सोमवार को देवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी। मंदिर पहुंचें भक्तों ने बाबा भोले की आराधना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में पार्थिव शिवलिंग निर्माण भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। घरों में भी लोगों ने शंभू की पूजा अर्चना की है। महिलाओं ने माता गौरी से अखंड सौभाग्य मांगा। श्रावण मास में भगवान भोले की भक्ति का विशेष महत्व है। पहले सोमवार को देवालय बम-बम की गूंज से गूंज उठे। शहर के करिया पठवा, बलखंडेश्वर, राम कथा मार्ग में स्थित द्वादश ज्योर्तिलिंग शिव मंदिर, रामकुंड धाम में स्थित उमंगेश्वर द्वादश ज्योर्तिलिंग मंदिर, शिव परिवार, कंठेश्वर, शिव तांडव सहित अन्य शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटी रही। भक्तों ने बेल, धतूरा, शमी अर्पित करते हुए भगवान भोले का श्रृंगार किया।

बारिश के लिए निकाली कांवड़ यात्रा: राम कथा मार्ग में स्थित द्वादश ज्योर्तिलिंग मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। जिसमें भक्तों ने हिस्सा लिया। पुजारी शिव किशोर पांडेय ने कहा कि भगवान भोले बड़े ही दयालु है भक्तों की जरा सी भक्ति में प्रसन्न होकर बाबा लोगों की झोली भर देते है। कहा कि श्रावण मास में भक्तों के द्वारा की गई भक्ति विशेष फलदायक होती है।

उधर श्रावण मास में अच्छी बारिश की कामना के लिए महिलाओं ने कांवड़ यात्रा निकाली। रामकुंड धाम से कांवड़ में जल भरकर महिलाएं भजन कीर्तन में शिव तांडव पहुंची जहां जलाभिषेक किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में महिलाओं ने भक्ति भाव के साथ हिस्सा लिया। गोरखगिरि की परिक्रमा करते हुए महिलाएं कांवड में जल लेकर शिवतांडव पहुंचे जहां पूजा अर्चना की गई।

शिव भक्ति में झूमें भक्त: अजनर। कस्बा में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटी रही। भक्तों ने श्रावण मास के पहले सोमवार को महादेव की आराधना की। शिव मंदिर में महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बाबा के भजन पर महिलाएं झूमने को मजबूर हो गई। महोबकंठ के काशीपुरा में स्थित महादेव मंदिर में भी श्रावण मास में दूर-दूर से भक्त पहुंचकर माथा टेंकते है। मान्यता है कि मंदिर पहुंचकर बाबा की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।