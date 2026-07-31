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Mohoba News: मुंशी प्रेमचंद्र के नाम पर हो ग्रांट गंज का नाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: बुंदेली समाज ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र सम्राट उपन्यास की कर्मभूमि रहा महोबा

Mohoba News: मुंशी प्रेमचंद्र के नाम पर हो ग्रांट गंज का नाम

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। उपन्यास सम्राट मंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर ग्रांटगंज वार्ड का नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद्र के नाम पर रखे जाने की मांग उठाई। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकार ने बताया कि बुंदेली समाज ने मुंख्यमंत्री को पत्र लिखकर दासता के प्रतीक ग्रांट का नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद्र के नाम पर करने की मांग उठाई गई है। शुक्रवार को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की 146 वीं जयंती पर बुंदेली समाज ने मुंशी प्रेमचंद्र की 146 वीं जंयती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में ग्रांट गंज का नाम बदलने की मांग उठाई है। कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र की महोबा कर्मभूमि रहा है।

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नगर के ग्रांटगंज वार्ड में मुंशी प्रेमचंद्र जिस मकान में रहते थे वह कुछ साल पहले देखरेख के अभाव में ढह गया। उपन्यास सम्राट की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए उनकी एक एक मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद्र 1909 से 1914 तक ग्रांटगंज में रहे। गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, नमक का दरोगा, दो बैलों की जोड़ी, और बड़े घर की बेटी जैसी रचनाओं से मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य के क्षेत्र में अमर हो गए। शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल के पद पर नौकरी की। महोबा में उनके द्वारा लिखी सोज -ए वतन पुस्तक को हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर नाराज हो गए और दंडित करते हुए लिखने पर रोक लगा दी। सोज ए वतन की प्रतियां भी जलाई गई। वाराणसी के लमही गांव में 1880 को जन्मे मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। बंगाल के मशहूर साहित्यकार शरदचंद्र ने मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी।

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