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Mohoba News: मूंगफली बीज वितरण घोटाला की जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: पूर्व सांसद ने कहा कि जांच न होने पर होगा आंदोलन किसानों के हिस्से के बीज की हुई कालाबाजारी

Mohoba News: मूंगफली बीज वितरण घोटाला की जांच की मांग

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। मूंगफली बीज वितरण में हुए घोटाला का विरोध तेज हो गया है। पूर्व सांसद ने एफपीओ के द्वारा बीज वितरण में हुए भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया है। बता दें कि किसानों को मूंगफली बीज का वितरण एफपीओ के द्वारा किया गया। मगर बीज वितरण में किसानों के द्वारा फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाए है। किसानों ने अंगूठे का निशान लेकर बीज न देने और बीज के ऐवज में 500 से एक हजार की वसूली करने की शिकायत अधिकारियों से दर्ज कराई है। जिस पर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम को जांच के निर्देश दिए है।

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अब पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। पूर्व सांसद का कहना है कि एफपीओ के माध्यम से बीज वितरण में घोटाला किया गया है। किसानों तक बीज पहुंचा ही नहीं। किसानों के बीज को बाजार में कालाबाजारी किया गया। पूरे मामले की जांच न होने पर पूर्व सांसद ने आंदोलन करने का ऐलान किया है।पूर्व सांसद ने कहा कि जांच न होने पर होगा आंदोलनकिसानों के हिस्से के बीज की हुई कालाबाजारी

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