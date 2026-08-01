Mohoba News: डकैती के मामले में पांच बदमाशों को सात-सात साल की सजा
Mohoba News: कोर्ट ने दस-दस हजार का ठोंका जुर्माना खुद की हत्या की साजिश रचने वाले को दो साल की सजा
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। डकैती के मामले में कोर्ट ने पांच बदमाशों को सात-सात साल की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने एक बदमाश के खुद की हत्या की साजिश रचने और वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के मामले में दो साल की सजा और एक हजार का जुर्माना ठोंका है। खन्ना थाना के सिरसीकला गांव निवासी कुलदीप मिश्रा ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जनवरी 2018 को बदमाश उसके घर में घुस आए। मां विमला, भाई सौरभ और बुआ संता से घर में रखे सोने चांदी के आभूषण पूंछने लगे। जानकारी न देने पर मारपीट की। शोर शराबा सुनकर वह भी मौके पर गया तो उसके साथ भी तमंचा की बट से पिटाई की। बदमाश एक तोला सोने की जंजीर, झुमकी, अंगूठी, चांदी की पायल, मोबाइल सहित अन्य सामग्री लूटकर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अगले दिन 30 जनवरी को केस दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी। जांच में जगदीश, मुन्ना प्रजापति निवासीगण मवई बुजुर्ग बांदा, भूपेंद्र प्रजापति निवासी सिरसीकला थाना खन्ना, छंगा उर्फ धनीराम मुहल्ला खंती वार्ड दस लवकुशनगर मप्र और विंडोला उर्फ बिंदादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा निवासी खन्ना के नाम सामने आए। चार बदमाश पुलिस ने पकड़ लिए मगर विंडोला पुलिस की पकड़ से दूर बना रहा। अधिवक्ता तेज प्रताप पचौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक धु्रव राय ने जगदीश, मुन्ना प्रजापति, भूपेंद्र प्रजापति छंगा और विंडोला को सात-सात साल की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
इंसेट
पुलिस से बचने के लिए रची खुद की हत्या की साजिश
महोबा। अधिवक्ता तेज प्रतिभ पचौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विंडोला ने कार्रवाई से बचने के लिए खुद की हत्या की साजिश रची। एक लाश को बुरी तरह से जलाकर उसके पास विंडोला के आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज फेंक दिए बाद में परिजनों ने शव की शिनाख्त विंडोला के रूप में की और भाई हरिदास ने मौदहा हमीरपुर थाने में भगवानीदीन सहित तीन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करा दिया। पुलिस को विंडोला के जीवित होने के लगातार साक्ष्य मिल रहे थे। जिस आधार पर उसे भगोड़ा घोषित कर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया। बाद में खन्ना पुलिस ने विंडोला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने विंडोला को अपनी हत्या की साजिश रचने और वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर न होने के मामले में दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है.
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खुद की हत्या की साजिश रच विंडोला बन गया सूरज शर्मा
महोबा। विंडोला ने खुद की हत्या की साजिश रचने के बाद सूरज शर्मा के नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। नई पहचान के बाद भी विंडोला ने अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का सिलसिला जारी रखा। पुलिस ने सूरज शर्मा उर्फ विंडोला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि विंडोला शातिर अपराधी है। खन्ना, कबरई, कुरारा, कोतवाली छतरपुर, झांसी, चिल्ला बांदा, कोतवाली हमीरपुर में गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य संगीन धाराओं में 37 मामले दर्ज है.
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