Mohoba News: डकैती के मामले में पांच बदमाशों को सात-सात साल की सजा

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। डकैती के मामले में कोर्ट ने पांच बदमाशों को सात-सात साल की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने एक बदमाश के खुद की हत्या की साजिश रचने और वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के मामले में दो साल की सजा और एक हजार का जुर्माना ठोंका है। खन्ना थाना के सिरसीकला गांव निवासी कुलदीप मिश्रा ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जनवरी 2018 को बदमाश उसके घर में घुस आए। मां विमला, भाई सौरभ और बुआ संता से घर में रखे सोने चांदी के आभूषण पूंछने लगे। जानकारी न देने पर मारपीट की। शोर शराबा सुनकर वह भी मौके पर गया तो उसके साथ भी तमंचा की बट से पिटाई की। बदमाश एक तोला सोने की जंजीर, झुमकी, अंगूठी, चांदी की पायल, मोबाइल सहित अन्य सामग्री लूटकर ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अगले दिन 30 जनवरी को केस दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी। जांच में जगदीश, मुन्ना प्रजापति निवासीगण मवई बुजुर्ग बांदा, भूपेंद्र प्रजापति निवासी सिरसीकला थाना खन्ना, छंगा उर्फ धनीराम मुहल्ला खंती वार्ड दस लवकुशनगर मप्र और विंडोला उर्फ बिंदादीन उर्फ बाबा उर्फ सूरज शर्मा निवासी खन्ना के नाम सामने आए। चार बदमाश पुलिस ने पकड़ लिए मगर विंडोला पुलिस की पकड़ से दूर बना रहा। अधिवक्ता तेज प्रताप पचौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक धु्रव राय ने जगदीश, मुन्ना प्रजापति, भूपेंद्र प्रजापति छंगा और विंडोला को सात-सात साल की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.