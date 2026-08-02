Mohoba News: मूंगफली बीज वितरण में हुए घोटाले की जांच शुरू
Mohoba News: एफपीओ के द्वारा बीज किया गया वितरण डीएम के आदेश पर शुरु हुई जांच
Mohoba News: महोबा, संवाददाता। मूंगफली बीज वितरण में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद डीएम गजल भारद्वाज के निर्देश पर गठित टीमों के द्वारा गांव-गांव में पहुंचकर किसानों के बयान दर्ज किए जा रहे है। जिले में मूंगफली बीज वितरण में हुए घोटाला को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ किसान संगठनों के द्वारा एफपीओ के माध्यम से हुए बीज वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए है। आरोप है कि किसानों को उर्द और तिल की एक से दो किग्रा की किट देकर दो बार अंगूठा निशान लेकर उनके हिस्से के बीज को हड़पनें का काम किया गया है। डीएम गजल भारद्वाज के निर्देश पर गठित टीमों के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर किसानों के बयान दर्ज किए जा रहे है। डीएम ने एसडीएम को जांच करा रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए है। जांच शुरू होने के बाद बीज वितरण में हुए भ्रष्टाचार के उजागर होने के आसार दिख रहे है。
किसानों को मूंगफली बीज देकर पर्दा डालने का प्रयास:
महोबा। डीएम के निर्देश पर गठित टीमों के द्वारा गांव-गांव में जांच शुरू करने के बाद एफपीओ भी सक्रिय हो गए है। सूत्रों की मानें तो गांव में किसानों को मूंगफली का बीज देकर लापरवाहियों पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। उपकृषि निदेशक रामसजीवन का कहना है कि इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में लापरवाही मिली को कार्रवाई होगी।
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