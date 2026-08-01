Mohoba News: कनेक्शन कटने के बाद भी विभाग ने भेजा 4418 रुपये का बिल
Mohoba News: महिला उपभोक्ता ने आईजीआरएस पोर्टल में दर्ज कराई शिकायत विभाग पर लगाए मनमानी के आरोप
Mohoba News: चरखारी, संवाददाता। संपूर्ण विद्युत बिल जमा करने के बाद कनेक्शन कटवाने के बाद महिला उपभोक्ता को 4418 का बिल थमा दिया गया। महिला ने आईजीआरएस पोर्टल में शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग उठाते हुए विभागीय अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए है। चरखारी तहसील के रिवई गांव निवासी महिला उपभोक्ता विनीता पत्नी ब्रजभान सिंह ने आईजीआरएस पोर्टल में दर्ज शिकायत में कहा कि 15 अप्रैल को बिजली का संपूर्ण बिल 6045 रुपये जमा करते हुए विभाग में प्रार्थना पत्र देकर कनेक्शन कटवा दिया। विभाग ने कनेक्शन को पीडी कर मीटर भी निकाल लिया मगर बाद में विभाग ने जून माह का बिल 4418 रुपये थमाया गया है।
महिला उपभोक्ता का आरोप है कि विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। विभाग मनमाने तरीके से बिल भेज रहा है। एसडीओ धर्मेद्र कुमार का कहना है कि मामले की जानकारी मिली है जांच कराई जाएगी जांच में मामला स्पष्ट होगा।
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