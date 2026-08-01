Mohoba News: कार की टक्कर से ई रिक्शा सवार छात्र घायल

Mohoba News: पनवाड़ी, संवाददाता। तेज गति से जा रही कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। दुर्ष्घटना में ई रिक्शा में सवार पांच छात्राएं सहित सात लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां से एक छात्रा की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। थाना क्षेत्र के कोनिया से रुरीकला मार्ग में गौरैया दाई के गेट के सामने शनिवार को कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। ई रिक्शा चालक 22 वर्षीय शिवम निवासी कोनिया स्कूली छात्रोंको लेकर जा रहा था। दुर्घटना के बाद घायलों में चीख पुकार मच गई।

घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायलों में 14 वर्षीय नैतिक पुत्र अरविंद्र, 14 वर्षीय रितेश पुत्री ऊदल, 14 वर्षीय छाया पुत्री इंद्रपाल निवासी कोनिया,मेघा पुत्री अनुज,दींपाजलि पुत्री सुरेंद्र सिंह, का उपचार किया गया। 15 वर्षीय अनामिका पुत्री अरविंद्र की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। चालक ने बताया कि कार का एकाएक संतुलन बिगड़ गया और कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना की सूचना पहुंचनें पर घायल छात्राओं के परिजन अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद कार सवार मौके से कार लेकर चंपत हो गया। प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ आर जी शंखवार ने बताया कि एक छात्रा की हालत नाजुक होने पर बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश शुरु कर दी है।