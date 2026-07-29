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Mohoba News: कार्यशाला में बूथ को मजबूत करने पर दिया जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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Mohoba News: महापुरुषों का भाजपा ने किया सम्मान समरसता संकल्प अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित

Mohoba News: कार्यशाला में बूथ को मजबूत करने पर दिया जोर

Mohoba News: महोबा, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650 वीं जयंती पर भाजपा कार्यालय में जिला कार्यशाला आयोजित की गई। समरसता संकल्प कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

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कार्यकर्ता पूरी लगन से जुट जाएं

बुधवार को भाजपा कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने कहा कि बूथ संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता पूरी लगन से जुट जाएं। पदाधिकारियों को कहा कि जिन्हें जो दायित्व मिला है वह उसका पालन करें नहीं तो पद को छोड़कर दूसरों को मौका दें। अहंकार छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ संगठन को मजबूत करने की बात करते हुए कहा कि सम्मान व्यक्ति का नहीं संगठन का होता है।

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डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म अभियान

डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण दिलाया जाए। समाजिक समरसता पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित, वंचित, पिछड़े एवं जनजातीय समाज के महापुरषों को सम्मान देने का काम किया है। भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। गुरु रविदास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर जिला प्रभारी संजीव श्रंगऋषि, जिला प्रवासी सुनील पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी, जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा, रमेश यादव, पूर्व अध्यक्ष अवधेश गुप्ता, डॉ कमलेश सक्सेना, हमीरपुर कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन चक्रपाणि त्रिपाठी, अमित शर्मा, सतेंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।

महापुरुषों का भाजपा ने किया सम्मान

समरसता संकल्प अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित

सामान्य प्रश्न

गुरु रविदास की 650 वीं जयंती पर कहां कार्यशाला आयोजित की गई?
गुरु रविदास की 650 वीं जयंती पर भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई।
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