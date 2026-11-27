प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर बने मोहित अग्रवाल, पीयूष मोर्डिया का लखनऊ ट्रांसफर, देखें लिस्ट
यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने 28 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। हाल में आईएएस के तबादले के बाद अब आईपीएस का भी बड़े स्तर पर तबादला किया गया है। शुक्रवार को शासन ने 28 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया भी शामिल हैं। 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के तहत 1997 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
मोहित अग्रवाल इससे पहले वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। संगम नगरी से उनका पुराना नाता रहा है; वे पूर्व में प्रयागराज के एसएसपी भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें जिले की भौगोलिक और आपराधिक चुनौतियों की गहरी समझ है। वहीं, प्रयागराज के निवर्तमान पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया का तबादला कर उन्हें एडीजी स्थापना, लखनऊ के महत्वपूर्ण पद पर भेजा गया है। मोहित अग्रवाल के स्थानांतरण से रिक्त हुए वाराणसी कमिश्नरेट की कमान अब लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रहे किरण एस. को सौंपी गई है। शासन के इस फैसले को आगामी प्रशासनिक चुनौतियों और पुलिसिंग में कसावट लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी के पुलिस आयुक्त भी बदले
शासन ने नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज के पुलिस आयुक्तों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया गया है। गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह की तैनाती आपस में बदल दी गई है। लक्ष्मी सिंह पिछले चार वर्षों से गौतमबुद्धनगर की पुलिस आयुक्त थीं। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत उनका तबादला गाजियाबाद किया गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना बनाया गया है, जबकि वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस. को वाराणसी का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार को बरेली जोन भेजा गया है। बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा को उनके स्थान पर लखनऊ जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रभाकर चौधरी को लखनऊ रेंज में तैनात किया गया है।
सहारनपुर और आगरा के डीआईजी भी बदले
सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा और आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय को अलीगढ़ भेजा गया है। तकनीकी सेवाएं के डीआईजी आशीष तिवारी को सहारनपुर रेंज का डीआईजी बनाया गया है। अयोध्या के एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का एसएसपी और मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल को अयोध्या भेजा गया है। गौतमबुद्धनगर की डीसीपी सुनीति को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पीएसी और अन्य इकाइयों में भी बदलाव किए गए हैं। बरेली स्थित आठवीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक आकाश तोमर को मुरादाबाद पुलिस अकादमी में एसपी बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।