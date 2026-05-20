अपर्णा यादव के घर पहुंचे मोहन यादव, प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी, परिवार को ढांढस बंधाया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपर्णा यादव के लखनऊ स्थित घर पहुंचे। उन्होंने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी।उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

Prateek Yadav death news: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लखनऊ पहुंचे। इसके बाद मोहन यादव ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव के घर पर जाकर उनके दिवंगत पति प्रतीक यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। अपर्णा यादव के आवास पर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

इस दौरान के उनके साथ भाजपा मध्य प्रदेश के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह भी रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुखद घड़ी में संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतीक यादव एक बेहद सरल और अच्छे इंसान थे और उनका असमय जाना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा आघात है।

आपको बता दें कि सपा संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव (38) बुधवार सुबह विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर के किचन में बेहोश मिले। घरेलू नौकर की सूचना पर एंबुलेंस से सिविल अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जरूरी जांचों के बाद मृत घोषित कर दिया। सुबह ही डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े की मुख्य नस में खून का थक्का फंसने से आक्सीजन स्तर कम हो गया। जिससे उनकी मौत हो गई।

पोस्टमार्टम में फेफड़े की मुख्य नस में खून का थक्का फंसने से मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जांच के लिए हार्ट-विसरा सुरक्षित किया गया है। पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रांत वीर, गौतमपल्ली थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल निरीक्षण किया। साक्ष्य संकलन कर उन्हें जांच के लिए सुरक्षित कर लिया।

चिता पर पिता को देखकर फफक पड़ी थीं बेटियां अंत्येष्टि के समय प्रतीक का शव चिता पर रखा गया था। इसके बाद उनकी बेटियों को अंतिम दर्शन के लिए बुलाया गया। अंतिम दर्शन के दौरान बेटियां फफक पड़ी। यह देख पड़ोस में खड़ी परिवार की एक महिला व अन्य लोगों ने ढाढस बंधाते हुए शांत कराया। इसके बाद अन्य लोगों ने अंतिम दर्शन किए। प्रतीक के ससुर ने मुखग्नि दी थी।